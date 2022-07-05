Екатеринбург, 5 июля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Свердловская область в перспективе может стать новым логистическим центром России. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Евгения Куйвашева.

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Он отметил, что глава правительства страны Михаил Мишустин уже поддержал проект строительства мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень. И это позволит создать мощный транспортный каркас. Через Екатеринбург пойдут транспортные потоки из Казахстана, а в условиях санкций и параллельного импорта это очень важно.

«Готовы провести работы опережающими темпами», — заверил чиновник. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Мишустин провёл с ним встречу.