Южно-Сахалинск, , 06:08 — REGNUM На Сахалине депутаты готовят обращение к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, в котором они попросят остановить реформирование рыбопромышленной отрасли. Инициатива была полностью поддержана 5 июля на заседании комитета областной думы по экономическому развитию, написало ИА Сах. ком.

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В частности в обращении к Матвиенко депутаты просят не допустить принятия законопроекта, которым на строительство судов рыбопромыслового флота предусматривается изъятие 20% квот на вылов минтая, сельди, палтуса, 100% — ежа, гребешка, трепанга, трубача, 50% — краба. Народные избранники уверены, что такие меры приведут к банкротству мелких и средних предприятий рыбопромышленной отрасли, оставив на рынке только крупных игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, второго этапа инвестиционного строительства рыбопромысловых судов не будет — заявил председатель Союза рыбопромышленных колхозов Белого моря Андрей Заика.