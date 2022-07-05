Филадельфия, США, , 05:59 — REGNUM По меньшей мере двое полицейских могли быть ранены в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) во время парада по случаю Дня независимости США, передает местный филиал телеканала NBC.

Стрельба Niels Noordhoek

Перестрелка завязалась рядом со зданием Художественного музея города, где толпа наблюдала за запуском праздничного фейерверка.

Управление по чрезвычайным ситуациям Филадельфии распространило информацию об «инциденте, связанном с безопасностью» и призвало людей избегать район, где он произошел.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июля в городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс) произошла стрельба во время парада в честь Дня независимости США. В результате случившегося погибли не менее шести человек и более 30 пострадали. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

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