Пекин, 5 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. По данным главного налогового агентства Китая, снижение налога на покупку автомобилей в Китае коснулось 1,09 млн автомобилей в течение первого месяца реализации политики, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Политика снижения налогов, которая применяется к некоторым легковым автомобилям с низким уровнем выбросов, позволила сэкономить покупателям автомобилей около 7,1 млрд юаней (около $1,06 млрд), показали данные Государственного налогового управления Китая.

В конце мая Китай принял решение вдвое снизить налог на покупку автомобилей для легковых автомобилей стоимостью не более 300 000 юаней и с двухлитровыми или меньшими по объему двигателями, который продлится с 1 июня до конца года.

Этот шаг является частью политики Китая, направленной на поддержание стабильности экономики, поскольку продажи автомобилей имеют большое значение для роста потребления в стране.

Последние промышленные данные показали, что продажи автомобилей в Китае оживляются. Розничные продажи легковых автомобилей превысили 1,42 млн единиц за период с 1 по 26 июня, увеличившись на 27% в годовом исчислении.