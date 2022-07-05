Красноярск, , 05:58 — REGNUM На сегодняшний день в Красноярском крае работает 21 официальный пляж. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на поданные заявления-декларации.

Пляж © ИА REGNUM

Девять пляжей открыто в Шарыповском районе, по три — в Зеленогорске и Минусинском районе, два — в Железногорске. По одному пляжу открыто в Березовском, Емельяновском и Ермаковском районах. В Красноярске также открыт один пляж.

В МЧС предупредили, что 5 июля синоптики прогнозируют жаркую погоду практически без осадков. Спасатели призывают строго соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле (Алтайский край) за месяц с начала старта пляжного сезона произошло уже несколько трагедий на воде.

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