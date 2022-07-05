Калининград, 5 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Карту мира предложил подарить президенту Польши Анджею Дуде губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём заявлении 5 июля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Алиханов

Алиханов прокомментировал слова президента Польши о том, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения военного альянса и увеличения продолжительности границы России с НАТО на 1,4 тыс. километров.

Губернатор Калининградской области отметил, что «внутренним морем НАТО» Балтийское море станет только в случае, если в Североатлантический альянс примут Россию.

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — с иронией прокомментировал Алиханов слова президента Польши.

Также глава Калининградской области предложил Дуде подарить карту и напомнить ему ещё раз, что и Крым тоже принадлежит России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне угрозы блокады Калининградской области лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил подумать о придании нового статуса Калининградской области и переименовать её в Балтийский край.