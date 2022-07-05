Чебоксары, 5 июля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено и планируется использовать под жилищное строительство земельные участки общей площадью 111 гектаров. Из них чуть более половины предлагается отдать под частные дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В настоящее время в Чувашии для строительства жилья может быть использовано около 111 гектаров, из них 25 гектаров уже вовлечены в жилищный «оборот». В том числе под индивидуальное жилищное строительство предлагается отдать 57,46 гектаров, под возведение многоквартирных домов — 53,54 гектара.

Свободные под застройку участки выявлены в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, а также в 12 районах: Козловском, Ядринском, Шемуршинском, Урмарском, Марпосадском, Цивильском, Красночетайском, Чебоксарском, Комсомольском, Красноармейском, Ибресинском и Алатырском.

В ведомстве отмечают, что данные участки находятся как в государственной и муниципальной собственности, так и в частных руках.

Найти участок, предназначенный для жилищного строительства, может любой желающий на публичной кадастровой карте Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Земля для стройки». В ведомстве отмечают, что цель создания сервиса — «максимальное вовлечение государственных и муниципальных земель в оборот для жилищного строительства».

Выявление свободных земель, пригодных под жилищную застройку, продолжается. Всего на 1 июля 2022 года в республике выявлено 82 земельных участка и территорий, пригодных для жилищного строительства, общей площадью 136 гектаров.