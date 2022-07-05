Чунцин, Китай, 5 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. По данным Sinopec, разработчика месторождений и крупнейшего нефтепереработчика Китая, на месторождении сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая за первую половину этого года было добыто рекордное количество природного газа — более 3,63 млрд кубометров, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

Добыча сланцевого газа

За тот же период на газовом месторождении было введено в эксплуатацию 46 новых скважин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Газовое месторождение Фулин стремится увеличить добычу из низкоэффективных скважин. В первом полугодии добыча из более чем 650 старых скважин составила более 3,48 млрд кубометров, что на 187 млн кубометров больше, чем ожидалось. Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается чистым, новым энергетическим ресурсом.

Месторождение Фулин, промышленная разработка которого началась в 2014 году, добывает более 20 млн кубометров сланцевого газа в день, обеспечивая экологически чистой энергией центральный и восточный Китай.