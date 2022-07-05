Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 5 июля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Один житель Амурской области утонул 4 июля в искусственном водоёме посёлка Прогресс, другой — в реке Томь в Белогорске. В первом случае трагедией закончилось празднование дня ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

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Компания отмечала на берегу водоёма профессиональный праздник 3 июля и решила продолжить на следующий день. Утром 46-летний мужчина пошёл купаться и пропал.

В реке Томь в Белогорске утонул амурчанин, которому был 41 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в реке Тында утонул 11-летний мальчик. Ребёнка унесло течением во время купания.