Мелитополь, Украина, , 05:48 — REGNUM Запорожская атомная электростанция будет готова поставлять около 25% производимой электроэнергии в Крым, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС

«Мы готовы поставлять в Крым — это по примерным расчетам — около 25% производимой АЭС энергии», — приводит его слова ТАСС.

Балицкий отметил, что пока процесс восстановления линий электропередач около Чонгара, взорванный киевскими боевиками в 2015 году, проходит медленно. Он добавил, что за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией инфраструктура не полуострова наладилась, однако энергия с ЗАЭС будет дешевле.

Глава администрации Запорожской области отметил, что для региона важно наладить поставки электричества в Крым из-за переизбытка производимых мощностей. По его словам, энергии производится больше, чем ее готовы потребить в регионе. Из-за этого приходится сбрасывать ее в Каховское водохранилище, что плохо влияет на экологию.