Пекин, 5 июля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Народный банк Китая (НБК) и Валютное управление Гонконга (HKMA) объявили, что Соглашение о валютных свопах было расширено, сообщает 4 июля агентство Синьхуа.

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Размер соглашения был также был увеличен с 500 млрд юаней (около $75 млрд) до 800 млрд юаней. Соглашение о валютных свопах было заключено НБК и HKMA в 2009 году.

Соглашение будет способствовать дальнейшему углублению финансового сотрудничества между материковой частью Китая и Гонконгом, лучшей поддержке развития Гонконга как международного финансового центра и будет способствовать развитию оффшорного рынка юаней в Гонконге, заявил Народный банк Китая.