Хабаровск, , 05:43 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время осмотра строительства нового Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае поручил ускорить модернизацию БАМа и Транссиба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

БАМ Lupus-sapiens

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«Выделить один тоннель и сказать, что вот именно за счёт него всё поедет быстрее, наверное, не получится. Нужно расширить целый ряд узких мест. Но я ещё одну вещь хотел бы сказать. Созданные планы по модернизации БАМа и Транссиба уже устарели. Они формировались в то время, когда транспортные потоки ещё не развернулись на Восток. Сейчас нужны другие темпы, другие решения, другое количество людей», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, тоннель длиной 1824 метра строят с 2021 года взамен существующего, техническое состояние которого не отвечает современным требованиям безопасности и нарастающему грузообороту. Стоимость проекта — свыше 7,7 млрд рублей.