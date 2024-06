Оттава, 5 июля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Менеджер BioWare Майкл Гэмбл объявил, что Мэри ДеМарль присоединилась к проекту новой игры серии Mass Effect в качестве старшего сценариста. Публикацию он разместил 5 июля на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Вы видели ее работу в «Стражах Галактики» и Deus Ex (и это лишь часть!). Она потрясающая», — отметил Гэмбл в посте. Отметим, что геймеры положительно приняли эту новость, за шесть часов публикация разработчика собрала около 2 тыс. лайков.

Для справки: Мэри ДеМарль является известным ветераном индустрии видеоигр, ранее она работала в компании Eidos-Montreal. ДеМарль написала сценарий к таким играм, как Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divide, Myst IV: Revelation, Myst III: Exile и Homeworld 2. Её последней работой стал сценарий к игре Marvel’s Guardians of the Galaxy.