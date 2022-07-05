Пекин, 5 июля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Китай готов сотрудничать со странами по всему миру, чтобы поставить развитие во главу угла международной повестки дня, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает 4 июля агентство Синьхуа.

antilong Си Цзиньпин

Си Цзиньпин сделал это заявление в поздравительном письме форуму по глобальному развитию, в котором приняли участие представители аналитических центров и СМИ в Пекине. По словам Си Цзиньпина, в настоящее время мир страдает от совокупного воздействия серьезных изменений и бушующей пандемии, восстановление мировой экономики является хрупким, а разрыв между Севером и Югом увеличивается.

«Поскольку мир вступает в новый период турбулентности и преобразований, содействие развитию стало главной темой, стоящей перед человечеством. Поэтому Китай предлагает Глобальную инициативу в области развития», — сказал Си Цзиньпин.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать с другими странами в отстаивании подхода, ориентированного на интересы людей, и стремлении к инклюзивности и выгодам для всех, инновационному развитию и гармонии между человеком и природой.

По его словам, страна также готова добиваться того, чтобы развитие занимало центральное место в международной повестке дня, ускоряло реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и способствовало более сильному, экологичному и здоровому глобальному развитию.