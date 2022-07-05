Пекин, 5 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и руководитель китайской стороны китайско-американского всеобъемлющего экономического диалога Лю Хэ провел видеосвязь с министром финансов США Джанет Йеллен по просьбе последней, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Обе стороны провели прагматичный и откровенный обмен мнениями по таким темам, как макроэкономическая ситуация и стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек. Их обмен мнениями носит конструктивный характер.

Обе стороны согласны с тем, что, поскольку мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, очень важно укреплять макрополитические коммуникации и координацию между Китаем и Соединенными Штатами. И совместное поддержание стабильности глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек отвечает интересам обеих стран и всего мира.

Китайская сторона выразила свою обеспокоенность по поводу таких вопросов, как отмена дополнительных тарифов в отношении Китая и санкции со стороны США, а также справедливое отношение к китайским предприятиям. Обе стороны также соглашаются поддерживать связь.