Москва, 5 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Во вторник 5 июля, в Москве будет переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град, температура воздуха +30… +32 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ночь на 6 июля в Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +18… +20 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с, ночью — южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °C днём. Ночью — +14… +19 °C.

В среду, 6 июля, днём в столице ожидается +29… +31 °C, по области +26… +31 °C, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +16… +21 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за прогнозируемой жары объявлен повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности.