Чебоксары, , 05:35 — REGNUM В Канашском районе завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в смерти односельчанина из-за отказа распить спиртное. Медицинская экспертиза показала, что обвиняемый психически болен. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 56-летний житель Канашского района. Правоохранители считают, что вечером 14 апреля 2022 года он пришёл в состоянии алкогольного опьянения к односельчанке, где в это время находились её подруга и двое соседей. По данным ведомства, незваный гость предложил вместе распить спиртное, но получил отказ и устроил с ними ссору, а уже на улице избил и нанёс три ножевых ранения одному из односельчан, который скончался от полученных травм.

Следствие также выяснило, что злоумышленник вернулся в дом и напал с ножом на второго односельчанина, нанеся не менее семи ударов. Пострадавшего врачам удалось спасти.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант уголовного дела страдает хроническим психическим расстройством, поэтому ему рекомендовано принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Разбирательства будут проходить в Канашском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах признали невменяемой женщину, которая напала с ножом на водителя маршрутки. Решением суда её отправили лечиться в психиатрический стационар.

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