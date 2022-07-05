Нур-Султан, , 05:30 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате крупного пожара на базах отдыха, расположенных на берегу озера Алаколь в Казахстане. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба МЧС по Республике.

Пожар hansbenn

Информация о возгорании на одной из баз отдыха в Урджарском районе Абайской области поступила спасателям поздно вечером 4 июля, около 23:20 по местному времени. По предварительным данным, пламя охватило сначала один из домов отдыха, затем загорелась сухая трава и пламя перекинулось на соседнюю базу. Из-за сильного ветра распространение огня происходило в считанные минуты.

Предварительная площадь пожара составляет около 3000 кв. метров, огнём охвачено как минимум четыре базы отдыха. Уточняется, что отдыхающим удалось покинуть базы самостоятельно, за медицинской помощью обратились семь человек. После осмотра и оказания первой помощи люди от госпитализации отказались.

В тушении пожара задействованы 22 сотрудника и шесть единиц техники от ДЧС ВКО, четыре человека и одна единица техники от национального парка. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Греции, затронувшем территорию одного из самых дорогих отелей на Пелопоннесе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции из-за пожара эвакуируют постояльцев «суперроскошного» отеля