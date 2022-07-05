Число пострадавших от штормового ветра в Якутии возросло до 23
Якутск, 5 июля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Двоим жителям Якутии, получившим травмы в селе Борогонцы из-за штормового ветра, потребовалась транспортировка в столицу республики Якутск. Общее количество пострадавших на стадионе в Усть-Алданском районе увеличилось до 23, сообщил 5 июля в своём телеграм-канале первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.
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По информации министерства здравоохранения Якутии, пострадавшим детям11,14,15 и 17 лет.
«Состояние пяти пациентов, которые госпитализированы в хирургическое отделение, оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты с травмами легкой степени направлены на амбулаторное лечение», — пояснили в минздраве.
Как сообщало ИА REGNUM, якутяне пострадали 4 июля при падении конструкций на стадионе в селе Борогонцы, где должны были проводится Спортивные игры народов Якутии. Там ураганный ветер снёс конструкции и декорации. Прокуратура и следственное управления СК РФ по республике проводят проверку обстоятельств причинения вреда здоровью людей из-за ураганного ветра.