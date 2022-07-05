Ульяновск, , 05:17 — REGNUM Заболеваемость ковидом в Ульяновской области продолжает снижаться. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 4 июля в регионе официально выявлено 13 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на два случая меньше, чем было сутками ранее, 3 июля. Отметим, что это минимальное официально подтверждённое количество случаев заражения SARS-CoV-2 с начала года.

Что касается тестов на коронавирус, то с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 158 084 лабораторных исследования.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 15,4%, что на 2,5% меньше, чем было неделей ранее (на 24 июня).

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом официально выявлено у 203 714 жителей Ульяновской области, из них выздоровели 198 747 человек, умерли 4720 больных.

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