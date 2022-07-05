Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил провести служебную проверку в отношении министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, который публично высказался против «нищебродствующих» туристов, и принять к нему строгие меры дисциплинарного характера. Об этом глава региона 5 июля написал в своём телеграм-канале.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Сегодня был неприятно удивлён публикацией в социальных сетях министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова. Считаю, что подобные высказывания недопустимы для министра и, конечно, не соответствуют позиции Камчатского края. Я неоднократно подчеркивал, что задача нашей команды — сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса. И сегодня путешествие в наш регион уже стало более доступным благодаря субсидированным перелётам, запущенной чартерной программе, развитию автомобильных дорог», — написал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, На Камчатке возник очередной скандал в сфере туризма. На этот раз в его эпицентр попал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков. Высокопоставленный чиновник в соцсетях заявил, что регион не готов к массовому потоку туристов, у которых не достаточный бюджет.