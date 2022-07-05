Хабаровск, , 05:09 — REGNUM Завершается второй этап создания мастер-плана Хабаровска — на второй стратегической сессии участники детализировали проекты, касающиеся мест общего пользования. Итоговый документ представят на ВЭФ в сентябре 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Особое внимание участники стратегической сессии уделили проекту «Семь рек», обустройству набережной и территории Большого Уссурийского острова. Так, на территории набережной от улицы Советской до Богачёва предлагается обустройство детских игровых и спортивных комплексов, кафе, спортивных зон и другой инфраструктуры.

Всего запланировано три этапа разработки мастер-плана. Специалисты дорабатывают документ, в котором собраны мнения горожан, экспертов, предложения регионального правительства, Минвостокразвития, ВЭБ. РФ и Дом. РФ.

Поручение о подготовке планов развития городов-административных центров регионов Дальнего Востока дал президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сформированная команда продолжает формирование мастер-плана развития Владивостока до 2050 года.