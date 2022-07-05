Кабул, 5 июля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Афганистане начал работу полевой госпиталь, открытый Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) для оказания помощи пострадавшим в результате июньского землетрясения. Об этом 4 июля сообщает информационное агентство WAM.

James Purschwitz Афганистан

По его сведениям, полевой госпиталь начал работу в понедельник после прибытия медперсонала и оснащения учреждения необходимым оборудованием и медикаментами.

Госпиталь, разместившийся на площади в одну тысячу квадратных метров, рассчитан на 75 коек и оснащён двумя операционными блоками, всем необходимым оборудованием и медикаментами. Он начал принимать пострадавших сразу по прибытии медицинского персонала.

22 июня на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, в результате которого более 1000 человек погибли и более 1500 получили ранения в Пактике и соседней провинции Хост.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ОАЭ направили гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от недавнего землетрясения.

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