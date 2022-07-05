Чикаго, США, 5 июля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Задержание подозреваемого в стрельбе, в результате которой погибли шесть человек и пострадали 26, подтвердила полиция города Хайленд-Парк в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 4 июля сообщил журналистам представитель полицейского управления города.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уточняется, что мужчина 22-х лет по имени Роберт Кримо III проходит по делу о стрельбе в статусе «лица, представляющего интерес для следствия». Сотрудники полиции будут проверять задержанного на причастность к убийству шести человек во время парада в честь Дня независимости в пригороде Чикаго.

«Субъект, которого мы разыскивали, лицо, представляющее интерес, Роберт Кримо III, был замечен северочикагским подразделением… Они сделали попытку его остановить, но субъект не подчинился. После непродолжительной погони, им в конце концов удалось остановить субъекта», — рассказал представитель местной полиции.

Полицейский добавил, что задержанный доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка, где будет проводиться следующий этап расследования — опрос данного человека, с целью убедиться, что он действительно связан с этим инцидентом.

На настоящий момент установлено, что злоумышленник открыл стрельбу по людям с крыши здания во время праздничного шествия в честь Дня независимости. Пять человек скончались от полученных ранений на месте, ещё один — после госпитализации. В больницах города находятся 26 пострадавших в результате стрельбы в возрасте от восьми до 85 лет.

У 25 пострадавших были диагностированы огнестрельные ранения, 19 человек выписаны, состояние оставшихся семи пациентов медики оценивают как разной степени тяжести, включая критическую.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе в американском штате Иллинойс, в результате которой погибли шесть человек.