Петропавловск-Камчатский, , 05:03 — REGNUM На Камчатке возник очередной скандал в сфере туризма. На этот раз в его эпицентр попал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков. Высокопоставленный чиновник в соцсетях заявил, что регион не готов к массовому потоку туристов, у которых не достаточный бюджет.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Камчатский министр считает, что Камчатке не нужны бюджетные туристы. По его мнению, они ничего не дадут региону, а только нанесут экологический вред.

«И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали «за дешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть», — написал Кумарьков в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, против увеличения в десять раз туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке высказался директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок.