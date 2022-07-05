Хабаровск, 5 июля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценили ход строительства Дуссе-Алиньского тоннеля Дальневосточной железной дороги в Верхнебуреинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Хабаровского края В новом тоннеле в Хабаровском крае

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Тоннель длиной 1824 метра строят с 2021 года взамен существующего, техническое состояние которого не отвечает современным требованиям безопасности и нарастающему грузообороту. Стоимость проекта — свыше 7,7 млрд рублей.

В строительстве нового сооружения, которое проходит в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали, задействовано более 584 человек и порядка 100 единиц техники.

«ДВЖД является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе. Реализация крупных инвестиционных проектов вносит серьезный вклад в социальное и экономическое развитие Хабаровского края. Среди них — возведение нового Дюссе-Алиньского тоннеля. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит снять наконец габаритные ограничения по перевозке грузов», — пояснил Михаил Дегтярев.

По словам Юрия Трутнева, строительство нового тоннеля необходимо прежде всего для дальнейшего роста экономики страны и поддержки предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 4 по 6 июля будет работать в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал полпредства.