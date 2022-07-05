Берлин, , 04:45 — REGNUM Дефицит энергоносителей в странах Европы может спровоцировать «битву за распределение газа» между европейскими государствами. Такое заявление сделал глава крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц в интервью изданию NOZ, передает газета Die Welt.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Мерца, внутри стран Евросоюза, вполне вероятны серьезные конфликты за распределение газа, подобные тем, что были в 2015 и в 2016 годах в связи с наплывом беженцев. Мерц указал, что нужно заранее разработать план распределения газа и согласовать его со всеми странами ЕС, во избежание недопонимания и конфликтов.

Кроме того, Мерц также предостерёг от разного рода спекуляций на тему прекращения поставок газа Россией.

«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — отметил Мерц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европе пришли к выводу, что не могут одержать победу в энергетической войне с Россией.

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