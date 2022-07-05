Красноярск, , 04:43 — REGNUM Во вторник, 5 июля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярс. Лето. Набережная © Андрей Никитин

В 8:20 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 5 на 6 июля ожидается до +14… +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В среду, 6 июля, в Красноярске до +19… +22 °C, облачно, дождь. Ночью — до +14… +16 °C, временами небольшой дождь.

В четверг, 7 июля, в Красноярске ожидается до +28… +22 °C днём и до +14… +16°C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 5 июля в центральных и южных районах Красноярского края, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в Хакасии и Туве местами грозы. В южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве жаркая погода, температура воздуха местами до +30… +33 °C.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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