Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Игра Diablo Immortal приносит компании Blizzard не менее $1 млн ежедневно несмотря на непрекращающуюся критику со стороны геймерского сообщества. Об этом 4 июля сообщил портал Wccftech.

Diablo

По данным портала AppMagic, пользователи Google Play скачали Diablo Immortal более 5 млн раз, несмотря на то, что игра получила худшие оценки в истории сайта Metacritic. Стоит отметить, что проект, конечно, сегодня приносит Blizzard около $1 млн ежедневно, но в первую неделю после релиза значение этого показателя составляло около $2,4 млн. Таким образом, спустя месяц после релиза игры ежедневный доход разработчиков упал более чем в два раза.

Напомним, Diablo Immortal вышла 2 июня 2022 года на ПК и устройствах под управлением Android и iOS. ПК-версия игры получила на Metacritic 59 баллов (из 100 возможных) от критиков и 0,3 балла от рядовых пользователей. Геймерам не понравилось то, что Blizzard построила игру на основе «хищнических» микротранзакций. Как ранее сообщило ИА REGNUM, сразу несколько западных стримеров отказались от трансляций Diablo Immortal.

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