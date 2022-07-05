5 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 09:24 — REGNUM В конце июня 2022 года в Магадане в присутствии губернатора Сергея Носова был подписан интересный документ — инвестиционное соглашение между корпорацией развития Магаданской области и АО «Колымская горнорудная компания». Суть документа сводится к геологоразведке месторождений меди с последующим промышленным освоением стратегического ресурса. От имени горнорудной компании подпись поставил её гендиректор — Артём Юрьевич Чайка, чьи данные совпадают с данными сына бывшего генпрокурора России, полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Артем Чайка © Пресс-служба международного конгресса промышленников и предпринимателей

Медное соглашение

На сайте администрации Магаданской области сообщение о подписании соглашения о реализации проекта диверсификации горнодобывающей отрасли региона, автографы под которым поставили глава корпорации Денис Морозов и Артём Чайка, появилось 28 июня 2022 года. В пресс-релизе уточнялось, что инвестор проведёт работы «по геологическому изучению недр, включающие поиск и оценку месторождений полезных ископаемых».

Чайка, комментируя документ, уточнял, что «медь — стратегический ресурс, который в современных условиях стал настоящим трендом, это перспективное направление». Губернатор Сергей Носов добавил, что «сейчас происходят изменения в торговых связях, логистических цепочках, в технологических процессах и медь будет играть решающую роль».

После геологоразведки речь пойдёт уже о промышленном освоении территории.

Подписание инвестиционного соглашения между корпорацией развития Магаданской области и АО «Колымская горнорудная компания» © Правительство Магаданской области

Новый холдинг для российских недр?

Об интересе Чайки-младшего к золото- и медедобыче ИА REGNUM сообщало год назад в материале «Еду в Магадан» — медный грошик и золотая жила для Чайки»

Тогда стало известно, что в первые месяцы 2020 года Артём Чайка расширил свой бизнес-портфель на шесть ООО, основной вид деятельности которых — геологоразведка и разведочное бурение. Среди них были ООО «Аэрис», «Халько», «Недра М», ООО «Геофизик М», «Электрум», «Экскафеа». Все компании прописаны в Подмосковье и, кроме «Недра М», на сегодня также в собственности Чайки. В «Геофизик М», «Халько», «Электрум» и «Экскафеа» ему принадлежит 75% доли, а в «Аэрис» — 100%. Оставшиеся 25% в компаниях — это собственность той самой корпорации развития Магаданской области, с которой в июне 2022 года был подписан инвестконтракт. В составе собственников компании «Недра М» рокировки произошли 30 июня 2022 года. Вместо Артёма Чайки владельцем 75% стало АО «Колымская горнорудная компания» — второй подписант колымского инвестконтракта. Оставшиеся доли всё также за корпорацией развития Колымы.

Некоторые вышеупомянутые компании еще в 2020 году обзавелись лицензиями на геологоразведку месторождений полезных ископаемых на Магадане. Например, в Ольском, Омсукчанском округах. А 16 июля 2021 года ООО «Недра М» получило лицензию «с целью поисков и оценки месторождений медных руд на участке «Лора». Уточняется, что срок сдачи документов — третий квартал 2028 года. Дата окончания срока действия лицензии — 16.07.2028 года.

Управляет пятью из шести вышеупомянутых ООО — ООО «Управляющая компания «Дальний Восток» (создано в 2015 году, Чайка выкупил актив в 2020 году). Помимо этого, УК управляет еще четырьмя компаниями — созданным в январе 2019 года АО «Региональная юниорная геологоразведочная компания (АО «РЮГК»), которое также имеет ряд лицензий на геологоразведку в Ольском округе Колымы, ООО «Рыжик» (создано 24 февраля 2022 года для разведочного бурения, владелец — АО «Ольское», созданное в феврале 2022 года как холдинг, акционер — Татьяна Рязанцева), магаданским ООО «Палладиум» (добыча руд и песков драгоценных металлов, с 2021 года владелец — АО «Колымская горнорудная компания») и ООО «Иридиум» (владелец — АО «Колымская горнорудная компания»).

Медный карьер (сс) Diego Delso, delso.photo

Вернёмся к соглашению корпорации развития Колымы и АО «Колымская горнорудная компания» (КГК).

КГК была учреждена в январе 2021 года, прописана в Москве (Троицк). В ЕГРЮЛ единственным акционером пока числится некий Александр Майер, у которого также в собственности есть ООО «Колымская буровая компания», созданное в 2021 году. Директор КГК — Ольга Зимонина, которая также является директором свежеиспеченных АО «Ольское» и АО «Вилигинское».

Таким образом, можно сделать вывод, что в бизнес-портфеле Чайки появился новый холдинг, нацеленный на добычу полезных ископаемых, в том числе на Колыме.

Любопытный факт: по данным базы «Контур. Фокус», Денис Вадимович Морозов (глава корпорации развития Колымы, доля участия Магаданской области в уставном капитале которой составляет 100%) и Артём Чайка ранее были бизнес-партнёрами. Им обоим принадлежали доли в одной и той же компании — ООО «Энерго-строй».