Сеул, , 04:35 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 18 147 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 171 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что число выявленных за минувшие сутки инфицированных удвоилось по сравнению с предыдущим днем. Эксперты не исключают, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 снизились из-за ослабления ограничительных мер в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 413 997. Также за минувшие сутки в стране скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 576 человек.