Сеул, , 04:24 — REGNUM Уровень инфляции в Южной Корее в июне 2022 года достиг 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие показатели не фиксировались в республике с ноября 1998 года, сообщает пресс-служба южнокорейского статистического управления.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в мае 2022 года рост инфляции составил 5,4%. При этом в ноябре 1998 рост цен на потребительские товары и услуги составлял 6,8%.

Южнокорейское агентство Рёнхап отмечает, что на рост темпов инфляции повлияло повышение стоимости энергоресурсов, изменения в логистических цепочках, а также пандемия коронавирусной инфекции. Также на инфляцию влияет и рост спроса после снятия ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.