Владивосток, , 04:21 — REGNUM Во Владивостоке температура воздуха 4 июля достигла +28,6 °С, что почти на один градус выше предшествующего суточного рекорда, установленного 30 лет назад. Об этом Примгидромет 5 июля сообщает в своём телеграм-канале.

Жара

Примгидромет «Вчера, 4 июля, во Владивостоке установлен новый температурный рекорд на этот день, воздух в городе прогрелся до +28,6 °С».

По данным метеорологов, последний подобный максимум 4 июля наблюдался в 1992 году, когда была зафиксирована температура +27,9 °С. Абсолютного максимума июльская температура достигала во Владивостоке в 1958 году — +33,6 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область в июне установила температурный рекорд по максимальной температуре воздуха.

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