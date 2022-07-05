Анкара, , 04:18 — REGNUM Расследование о происхождении груза, перевозимого задержанным судном «Жибек жолы», арендованным российской стороной. Об этом 5 июля сообщает агентство Bloomberg.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что сухогруз встал на якорь неподалеку от турецкого порта Карасу. По данным агентства, судно будет находиться в акватории порта до тех пор, пока турецкая сторона не установит происхождение груза и траекторию его движения.

При этом отмечается, что Анкара ведёт себя крайне осторожно, пытаясь урегулировать ситуацию вокруг судна, так как Турция является посредником в работе над переговорами между Россией и Украиной по вопросу вывоза украинского зерна по Чёрному морю. Предполагается, что украино-российские переговоры при участии ООН и Турции могут состояться уже на следующей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании властями Турции грузового судна «Жибек жолы», якобы зафрахтованного Россией и перевозившего украинское зерно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле нет данных о задержании в Турции российского судна с зерном.

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