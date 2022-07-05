Оттава, 5 июля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Компенсацию в размере $15,5 млрд выплатит правительство Канады представителям коренных народов страны за недостаточное финансирование программ по уходу за их детьми. Об этом 4 июля сказано в заявлении Ассамблеи коренных народов Канады.

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Уточняется, что Ассамблея коренных народов, правительство Канады и стороны коллективного иска пришли к мировому соглашению по вопросу выплаты компенсации детям и семьям коренных народов североамериканской страны. которые были дискриминированы в рамках федеральной программы по оказанию помощи детям и семьям коренных народов.

Иск к правительству страны был подан рядом детских организаций индейцев Канады и Ассамблеей коренных народов в 2007 году. Обвинение гласило, что детские программы, ориентированные на коренные народы в резервациях не получают того же финансирования, что и аналогичные программы для детей в остальных регионах Канады, включая те, что касаются помещения детей из неблагополучных семей в приёмные семьи.

В 2016 году Канадский трибунал по правам человека подтвердил факт дискриминации детей и семей коренных народов Канады федеральными властями. Канадское правительство пыталось оспорить данное решение, но безуспешно.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс официальные извинения коренным жителям страны, пострадавшим при обучении в резидентских школах, куда детей индейцев забирали насильно. Школы работали с XIX века и до 1970-х годов, на территориях этих школ в безымянных могилах были найдены в большом количестве останки детей коренных народов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады выделят несколько миллиардов долларов для очистки загрязненной питьевой воды в резервациях коренных народов. Кроме того, индейцам будет выплачена компенсация за то, что на протяжении десятилетий у них не было доступа к чистой воде.