Лондон, 5 июля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Европа пока не может победить в энергетической войне с Россией, сообщает британская газета The Economist.

Dome Poon Газовая конфорка

Издание отмечает, что после запрета или намерений отказаться от импорта российской нефти жители Европы могут столкнуться с серьезными проблемами в экономике. При этом в США из-за пожара закрылось предприятие по сжижению природного газа в штате Техас, что может привести к потере 2,5% газовых поставок в Евросоюз.

Также Газпром объявил о сокращении объемов поставок через «Северный поток — 1». Газета указывает, что таким образом Европа лишилась еще 7,5% поставок голубого топлива и не может найти альтернативных поставщиков. Это, считает издание, может привести к тому, что Европа зимой окажется с 60% от необходимого запаса газа. Из-за этого начнутся проблемы с поставками электроэнергии и отопления потребителям.