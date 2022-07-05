Москва, 5 июля 2022, 09:20 — REGNUM Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в правительстве Москвы по семи направлениям. Об этом 5 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Здание мэрии Москвы
Здание мэрии Москвы
Moscowjobnet

«Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в «Карьерной школе». После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. Ребятам предложат попробовать свои силы в рамках семи направлений. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы», — сказала Сергунина.

В числе специальностей, по которым будут проводиться стажировки присутствует одна новая — «ИТ-город». В рамках неё начинающие специалисты в области информационных технологий в течение полугода будут участвовать в создании новых цифровых продуктов и развитии действующих городских проектов, среди которых «Активный гражданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы». Показавшие лучшие результаты практиканты, смогут получить постоянную работу.

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