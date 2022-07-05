Москва, , 09:20 — REGNUM Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в правительстве Москвы по семи направлениям. Об этом 5 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Здание мэрии Москвы Moscowjobnet

«Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в «Карьерной школе». После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. Ребятам предложат попробовать свои силы в рамках семи направлений. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы», — сказала Сергунина.

В числе специальностей, по которым будут проводиться стажировки присутствует одна новая — «ИТ-город». В рамках неё начинающие специалисты в области информационных технологий в течение полугода будут участвовать в создании новых цифровых продуктов и развитии действующих городских проектов, среди которых «Активный гражданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы». Показавшие лучшие результаты практиканты, смогут получить постоянную работу.

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