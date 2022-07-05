Минск, 5 июля 2022, 16:33 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Великое княжество Литовское было первым белорусским государством, не только слабо соотносятся с реальностью, но также несут потенциальную угрозу суверенитету Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 июля высказал политолог Кирилл Аверьянов.
По мнению политолога, речь Лукашенко писал кто-то из «придворных экспертов», связанных ментально или даже финансово с Литовской Республикой. «Такие люди в пуле президентских экспертов есть, мы их знаем, и хорошо бы было зачистить от них идеологическое поле Белоруссии, поскольку пример экс-министра культуры Павла Латушко показывает, что любителям ВКЛ не нужен президент по имени Александр, особенно если его фамилия Лукашенко», — с иронией отметил Аверьянов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 2 июля на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости, заявил: «Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение — Великое княжество Литовское. Это было первое белорусское государство».