Минск, 5 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Великое княжество Литовское было первым белорусским государством, не только слабо соотносятся с реальностью, но также несут потенциальную угрозу суверенитету Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 июля высказал политолог Кирилл Аверьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Кирилл Аверьянов «Я никогда не разговаривал с Лукашенко, но если бы такая возможность представилась, я бы сказал: «Александр Григорьевич, если Вы считаете ВКЛ белорусским государством на основании того, что оно занимало всю территорию современной Белоруссии, то почему бы не признать «белорусскость» Древней Руси, Российской империи и Советского Союза? Белорусская территория была частью и этих государственных образований. Только есть один нюанс. Правителей Российской империи в XIX веке звали так же, как Вас и Вашего сына — Александр и Николай. А вот средневековой Литвой правили Миндовг, Войшелк, Гедимин и т.д. Неужели Вы хотите, чтобы Белоруссией управлял не Николай, а какой-нибудь Гедимин? Ведь литовцы могут сказать: если Вам так нравится быть частью государства со столицей в Вильнюсе и литовцем во главе — айда к нам». Думаю, после этого господин Лукашенко передумал бы фетишизировать литовский период белорусской истории».

По мнению политолога, речь Лукашенко писал кто-то из «придворных экспертов», связанных ментально или даже финансово с Литовской Республикой. «Такие люди в пуле президентских экспертов есть, мы их знаем, и хорошо бы было зачистить от них идеологическое поле Белоруссии, поскольку пример экс-министра культуры Павла Латушко показывает, что любителям ВКЛ не нужен президент по имени Александр, особенно если его фамилия Лукашенко», — с иронией отметил Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 2 июля на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости, заявил: «Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение — Великое княжество Литовское. Это было первое белорусское государство».