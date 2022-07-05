Чикаго, США, 5 июля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) Роберт Кримо задержан полицией. Об этом передает телеканал CBS Chicago со ссылкой на свой источник.

Keith Allison Задержание

По информации журналистов, 22-летний мужчина взят под стражу. Полиция присвоила ему статус не подозреваемого, а «лица, представляющего интерес для следствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк произошла стрельба, в результате которой погибли не менее шести человек и более 30 получили ранения. Предположительно, огонь по прохожим велся с крыши одного из прилегающих зданий, где полиция нашла оружие.