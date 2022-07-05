Донецк, 5 июля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских войск в качестве наёмника предъявлено подданному Швеции, сдавшемуся в плен на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что гражданину Швеции было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о наёмничестве. В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. Имя иностранного гражданина не разглашается.

Комментариев по данному вопросу от официальных ведомств ДНР пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданам Великобритании Эндрю Хиллу и Дилану Хилли, воевавшим на стороне ВСУ и взятым в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, предъявлены обвинения по статье о наёмничестве. При этом британцы отказались от сотрудничества со следствием.