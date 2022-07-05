Москва, 5 июля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Второе исковое заявление компании «Укрнафта», контролируемой властями Украины, арбитраж Москвы вернул заявителю. Претензии к компании из Германии — Transkom Industry GmbH, как и в первом случае, не были рассмотрены, так как истец к оговоренному сроку не устранил недочёты, передаёт ИА REGNUM.

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Оба иска, включая тот, что судья вернул в мае 2022 года, связаны с договором уступки прав требования. Эту сделку нефтедобытчик и требовал признать недействительной. Договор был подписан в 2018 году Transkom Industry GmbH и российским ООО «Индустрия Ферросплавов», которое в иске фигурировало третьим лицом.

Напомним, по имеющимся данным, акционером «Укрнафты» также может быть олигарх Игорь Коломойский, который упоминался в качестве спонсора предвыборной кампании Владимира Зеленского.

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