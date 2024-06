Вашингтон, 5 июля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Британская издательская компания Pixel Games UK добавила в каталог сервиса Steam несколько классических игр, которые были разработаны для компьютера ZX Spectrum. Об этом 4 июля сообщил журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Желающие поностальгировать или познакомиться с «золотым» веком британской игровой индустрии могут обратить внимание на такие проекты студии Gremlin Graphics, как Wanted! Monty Mole, Monty on the Run и Bounder. Pixel Games UK также добавила в каталог сервиса игры Pimania, The Horace Trilogy, Penetrator и сообщила, что в июле 2022 года в Steam выйдут Jack the Nipper, Auf Wiedersehen Monty и Phantom Club.

Напомним, создатель ZX Spectrum Клайв Синклер скончался 17 сентября 2021 года на 82 году жизни. Он основал компанию Sinclair Research в 1973-м, известность она получила только в 1980-м, после того как выпустила на рынок сравнительно недорогой и компактный домашний компьютер ZX80.