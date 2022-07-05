Лондон, , 03:07 — REGNUM Великобритания намерена ввести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от якобы дезинформации, которую распространяют другие страны. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Лондон

Уточняется, что требования затронут социальные сети, видео-сервисы и поисковые системы. Якобы они должны будут оградить пользователей от недостоверной информации, которая якобы может представлять угрозу для Британии. В качестве примера газета приводит видеоролик с разговором главы минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса с российскими пранкерами.

«Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», — заявила глава британского минкульта Надин Доррис.

Предполагается, что сначала поправки в законодательство рассмотрит британский парламент. Рассмотрение должно пройти в течение ближайшей недели.