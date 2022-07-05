Брюссель, 5 июля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Сумма в размере €1,29 млрд ($1,3 млрд) будет выделена Евросоюзом в качестве помощи в диверсификации экономики Нигерии, которая сильно зависит от добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На долю нефтяного сектора приходится около 7% ВВП Нигерии и 90% валютных поступлений республики. В рамках инициативы «Зеленая сделка» до 2027 года должны быть рефинансированы работы по расширению доступа к возобновляемым источникам энергии и ускорению развития сельскохозяйственного сектора.

Деньги также планируется вложить в проект по переработке отходов в энергию, а также в борьбу с обезлесением и опустыниванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Африканский союз (АС) запускают инвестиционную программу по финансированию стран Африки на общую сумму €150 млрд до 2030 года.