Москва, , 03:08 — REGNUM В рамках начатого банкротного дела в отношении российского актива американской корпорации Google — ООО «Гугл» в арбитраж Москвы начали поступать заявления кредиторов, которые пытаются попасть в реестр. До вынесения вердикта и введения первого этапа в процедуре несостоятельности заявления судом отклоняются. Иск о самобанкротстве суд начнёт рассматривать 22 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявления о включении в реестр кредиторов на сегодня поданы ООО «Видеонау» — долга в размере 64 664 510 рублей, 7 419 843,78 рубля и пени — 199 тыс. рублей, а также ООО «Умный Век» — о задолженности в размере 156 913,68 рубля.

Суд напомнил, что право на предъявление требований к должнику возникает у кредиторов лишь с даты опубликования в установленном порядке сообщения о введении наблюдения или иной процедуры.

Напомним, одновременно с банкротным иском к Google и её «дочкам» поданы уже свыше десятка заявлений, которые связаны с блокировкой аккаунтов в видеосервисе YouTube. Эту блокировку истцы считают незаконной и пытаются отменить. В рамках этих дел оказались арестованы счета ООО «Гугл», что и могло послужить основанием для подачи иска о самобанкротстве.

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