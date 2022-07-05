Абуджа, , 02:51 — REGNUM Неизвестные подожгли здание участковой избирательной комиссии в штате Энугу на севере Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского национального избиркома.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что 3 июля группа неизвестных в муниципалитете Игбо-Езе Северный подожгла здание избирательной комиссии. В результате пожара были уничтожены 748 бюллетеней, 240 избирательных урн, а также другая мебель и оборудование.

«Поджигателей было больше, чем охранников, они смогли прорваться в здание и начать пожар», — заявили в избиркоме.

Пострадавших и погибших в результате инцидента не было. В настоящее время расследованием поджога занимается полиция.