Красноярск, , 02:51 — REGNUM Арбитраж Красноярского края возвратил семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов Севера «Катыгинский» крупный финансовый иск, адресованный компании «Норникель». Причиной стало то, что недочёты, послужившие основанием для оставления его без движения, в срок не были устранены. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии на 30 млн рублей к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» были заявлены в связи с вредом, который, по мнению истца, был причинен воде и землям, находящимся во временном владении «Катыганского». Истец посчитал нарушенным свои права на сохранение традиций, традиционного уклада жизни и промыслов. Земля, о которой шла речь в иске, арендуется общиной.

Напомним, ранее с компании из дивизиона «Норникеля» по инициативе Росприроднадзора за ущерб от одной из крупных аварий с разливом нефтепродуктов через суд взыскали более 146 млрд рублей. Сейчас в арбитраже слушается схожий иск Росрыболовства — на 60 млрд рублей.

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