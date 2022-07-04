Красноярск, 5 июля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края возвратил семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов Севера «Катыгинский» крупный финансовый иск, адресованный компании «Норникель». Причиной стало то, что недочёты, послужившие основанием для оставления его без движения, в срок не были устранены. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии на 30 млн рублей к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» были заявлены в связи с вредом, который, по мнению истца, был причинен воде и землям, находящимся во временном владении «Катыганского». Истец посчитал нарушенным свои права на сохранение традиций, традиционного уклада жизни и промыслов. Земля, о которой шла речь в иске, арендуется общиной.

Напомним, ранее с компании из дивизиона «Норникеля» по инициативе Росприроднадзора за ущерб от одной из крупных аварий с разливом нефтепродуктов через суд взыскали более 146 млрд рублей. Сейчас в арбитраже слушается схожий иск Росрыболовства — на 60 млрд рублей.

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