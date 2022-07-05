Лондон, , 02:38 — REGNUM Британия готова помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте королевства.

Из жизни крыс Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Глава правительства отметил важную роль Турции в нормализации ситуации с экспортом украинского зерна и поблагодарил турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана за участие его страны в указанном вопросе.

Джонсон также добавил, что, если пролив Босфор «использовать не удастся», то следует тщательно изучить другие пути вывоза.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов обвинил европейские страны в том, что они ставят народ Украины на грань вымирания, вывозя зерно из этой страны.

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